Тюменские керамисты откроют свой коворкинг

Первый коворкинг для керамистов, керамическая мастерская "Руками", откроется в Тюмени 21 января. Здесь будут проходить мастер-классы, лекции и встречи поклонников этого ремесла, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

Валерия Рупосова, организатор будущего коворкинга, рассказала, что создание "общественной" керамической выросло из запросов на проведение мастер-классов по керамике. Для того, чтобы получить консультацию по продвижению своей идеи, тюменка обратилась в Центр продюсирования сообществ. Мария Федоренко, заместитель руководителя мультицентра "Моя территория" отметила, что вместе в Валерией они обсудили возможные пути поиска помещения для размещения творческого пространства.

"Я пришла за помощью в реализации своего проекта. Мы не только обговорили концепцию идеи, но и составили медиаплан. Да, впереди много организационной и информационной работы, но начало положено", — рассказала Валерия Рупосова.

Организатор будущего коворкинга для керамистов отметила, что в мастерской планируется проводить лекции, мастер-классы, выставки и творческие вечера. Кроме того, любой желающий может посещать как индивидуальные, так и групповые занятия по керамическому мастерству.

К слову, Валерия подала заявку на участие в первой волне грантового конкурса "Моя идея". 21 января состоится презентация керамической мастерской "Руками" (ул. 30 лет Победы, 81а, цокольный этаж). Начало в 17:00.