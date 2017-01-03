Тюменцы узнают о воспитании детей в "Родительской академии"

Более пятисот мероприятий провели в "Родительской академии" для тюменских мам и пап в минувшем году. Специалисты центра "Дзержинец" учили взрослых, как вырастить ребенка успешным и счастливым человеком, а также как уберечь его от разных опасностей и пагубных привычек.

Организаторы необычной академии говорят: многие родители легкомысленно полагают, что подростковая преступность, употребление алкоголя и наркотиков детьми – удел неблагополучных семей. Однако всем следует принять меры, чтобы уберечь ребенка от опасностей. Групповая программа в центре "Дзержинец" позволяет разобраться в трудностях в общении с собственными детьми, учит получать обратную связь, а также дает возможность взглянуть на свои проблемы с другой стороны. Родители получают необходимые знания о психологических особенностях подростков, о ресурсах, которые позволяют преодолеть семейные неурядицы, пишет "Мегaтюмень".

Отметим, за 10 месяцев 2016 года в "Родительской академии" мероприятиями охватили свыше 23 тысяч человек.