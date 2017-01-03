Тюменская олимпиада школьников "Менделеев" собрала более 15 тысяч участников

19:34 02 января 2017
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sokolgazeta.ru
| Фото: sokolgazeta.ru

Более 15 тысяч школьников из 22 субъектов России стали участниками Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" за шесть лет существования проекта, сообщает агентство "Тюменская линия".

Победители олимпиады – 14 человек – получили денежные премии по 60 тысяч рублей, а 28 призеров – по 30 тысяч.

Напомним, что учредителями олимпиады являются Совет ректоров вузов Тюменской области, департамент образования и науки Тюменской области, областной совет молодых ученых и специалистов и Тюменский государственный университет.

Первый (отборочный) этап олимпиады "Менделеев" в 2016/17 учебном году пройдет в форме тестирования с 3 по 27 января 2017 года.

Теги: образование , Менделеев , школьники , Школьная олимпиада
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