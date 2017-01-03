Тюменская олимпиада школьников "Менделеев" собрала более 15 тысяч участников

Более 15 тысяч школьников из 22 субъектов России стали участниками Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" за шесть лет существования проекта, сообщает агентство "Тюменская линия".
Победители олимпиады – 14 человек – получили денежные премии по 60 тысяч рублей, а 28 призеров – по 30 тысяч.
Напомним, что учредителями олимпиады являются Совет ректоров вузов Тюменской области, департамент образования и науки Тюменской области, областной совет молодых ученых и специалистов и Тюменский государственный университет.
Первый (отборочный) этап олимпиады "Менделеев" в 2016/17 учебном году пройдет в форме тестирования с 3 по 27 января 2017 года.
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