В тюменскую ОКБ №1 едут лечиться со всей России

16:44 02 января 2017
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru

Около двух тысяч иногородних жителей получили медицинскую помощь в тюменской областной клинической больнице №1 в 2016 году, четверть из них – дети.

Как сообщает портал "Мегaтюмeнь", почти 70% приезжих пациентов составляют жители ХМАО и ЯНАО. Кроме них в больницу обращались больные из Пермской, Омской, Челябинской, Сахалинской областей, Красноярского края, Татарстана и Башкортостана, а также других городов и стран. 

Для "медицинских туристов" привлекательны ведущие и приоритетные направления больницы: кардиология и кардиохирургия (в том числе и аритмология), ревматология, эндокринология, профпатология, гинекология и урология.

Теги: больница , медицина
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