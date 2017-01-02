В тюменскую ОКБ №1 едут лечиться со всей России

Около двух тысяч иногородних жителей получили медицинскую помощь в тюменской областной клинической больнице №1 в 2016 году, четверть из них – дети.

Как сообщает портал "Мегaтюмeнь", почти 70% приезжих пациентов составляют жители ХМАО и ЯНАО. Кроме них в больницу обращались больные из Пермской, Омской, Челябинской, Сахалинской областей, Красноярского края, Татарстана и Башкортостана, а также других городов и стран.

Для "медицинских туристов" привлекательны ведущие и приоритетные направления больницы: кардиология и кардиохирургия (в том числе и аритмология), ревматология, эндокринология, профпатология, гинекология и урология.