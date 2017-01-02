В Ялуторовском остроге семьи развлекают спектаклями и квестами

15:59 02 января 2017
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img-fotki.yandex.ru
| Фото: img-fotki.yandex.ru

Тюменским семьям еще не поздно отправиться на активный и познавательный отдых в Ялуторовский острог, где до 10 января проходит новогодняя программа.

Посетителей ожидают подарки ручной работы, пушистые елки, гирлянды и сладости. Также будут работать интерактивные зоны: "Мастерская Снеговиков", "Новогодняя фотозона". Организаторы устроят новогодние гадания, кукольный спектакль и настольные игры. Для гостей подготовлен новогодний коворкинг "В гостях у сказки".

До 8 января гости острога имеют возможность поучаствовать в квесте "Берендеево Царство". Тюменцев ожидает путешествие по загадочному царству в стиле русских сказок, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. В волшебном мире участникам предложат загадки, головоломки, интересные задания, а также катания в сказочных санях и хоровод вокруг елки, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".

Теги: Ялуторовск , развлечения , острог
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