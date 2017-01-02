В Ялуторовском остроге семьи развлекают спектаклями и квестами

Тюменским семьям еще не поздно отправиться на активный и познавательный отдых в Ялуторовский острог, где до 10 января проходит новогодняя программа.

Посетителей ожидают подарки ручной работы, пушистые елки, гирлянды и сладости. Также будут работать интерактивные зоны: "Мастерская Снеговиков", "Новогодняя фотозона". Организаторы устроят новогодние гадания, кукольный спектакль и настольные игры. Для гостей подготовлен новогодний коворкинг "В гостях у сказки".

До 8 января гости острога имеют возможность поучаствовать в квесте "Берендеево Царство". Тюменцев ожидает путешествие по загадочному царству в стиле русских сказок, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. В волшебном мире участникам предложат загадки, головоломки, интересные задания, а также катания в сказочных санях и хоровод вокруг елки, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".