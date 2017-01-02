Программа "Пять плюс" стала толчком в развитии гражданского общества в тюменских селах

Борьба с лейкозом коров поспособствовала зарождению гражданского общества в селах Тюменской области. Проявляется это в том, что люди стали заинтересованы в развитии частных подворий, получении высоких результатов и прибыли, пишет "KП-Тюмeнь".
Напомним, в регионе разработали программу "Пять плюс", в рамках которой у частников, имеющих минимум 5 коров, выкупают животных, зараженных лейкозом. После чего коровы должны оставаться здоровыми. Активисты стали заставлять односельчан проводить ветобследование и запретили выгонять непроверенных животных в стадо.
"Нетерпимость к нарушению веттребований - самый эффективный биологический щит. Летом граждане даже звонили в областной департамент АПК с требованием послать ветеринаров и разобраться с непослушными сельчанами. Так на селе удалось создать активное гражданское общество", - отметил замдиректора областного департамента АПК Рустем Бетляев.
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