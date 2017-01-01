Тюменские прокуроры борются с сайтами, предлагающими освобождение от армии

Тюменские прокуроры проверяют законность деятельности интернет-сайтов, предлагающих услуги по отсрочке и освобождению от военного призыва.

Как рассказала начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области, старший советник юстиции Светлана Сипетина, все подозрительные сайты закрываются, а мошенники несут ответственность.

"В ходе мониторинга сети Интернет установлены страницы, содержащие сведения о вариантах уклонения от призыва на военную службу. В связи с этим, по искам прокуроров вынесены судебные решения о признании такой информации запрещенной к распространению в Российской Федерации", - отметила Светлана Сипетина.

Она также подчеркнула, что при обнаружении в сети Интернет аналогичных сайтов граждане могут направлять информацию для проверки в органы прокуратуры, пишет "Тюменская область сегодня".