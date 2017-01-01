Пассажирам тюменских автобусов №17 дарят новогоднее настроение

Водители тюменских автобусов, следующих по маршруту №17 1 января, дарят праздничное настроение своим пассажирам, рассказали в пресс-службе администрации города.

Маленькие тюменцы читают в автобусе стихи, люди поздравляют друг друга с Новым годом. Водитель Алексей признается, что за 20 лет работы уже неоднократно работал 1 января и понял, что экипаж целиком и полностью отвечает не только за жизнь и здоровье пассажиров, но и за их настроение. И это хорошо, что 2017 год для многих начался с незабываемых впечатлений и подарков в автобусе с номером №17.

Надо отметить, что этот маршрут - один из самых ключевых "мкр. – Восточный – улица Метелевская". Один из старейших городских маршрутов, соединяющий микрорайоны восточной части Тюмени и район Метелево с центром города, обслуживает АО "ТПАТП №2".