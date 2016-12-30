Отследить качество уборки городских улиц можно в режиме онлайн

Около 45 тысяч фотографий были размещены на ресурсе "Мониторинг техники". Это информационная система, которая работает на портале "Тюмень – наш дом" ровно год.

Каждый день уборки запечатлен. Это подтверждают сотни фотографий о проделанной работе, которые выставляют подрядчики в качестве отчета. Горожане в режиме онлайн могут отследить количество техники, которую выставил каждый подрядчик. Выходные дни не исключение - в любой момент можно посмотреть где находится техника и что сделано за прошедший час в городе.

В 2016 году система развивалась, появятся новые опции. Решен вопрос автоматизации процессов, отражающих содержание улично-дорожной сети города. Сейчас есть опция "трек" и можно посмотреть маршрут движения техники на данном участке. Многие пользователи портала убедились, что система позволяет дисциплинировать подрядчика, с другой – показывает прозрачность деятельности муниципалитета с точки зрения оплаты выполненных работ, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.