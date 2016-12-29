Полицейский Дед Мороз помогает обеспечить порядок на дорогах

Мероприятия с участием полицейского Деда Мороза проходят в Тюменской области. В течение недели главный новогодний персонаж вместе со Снегурочкой, сотрудниками ГИБДД и юными инспекторами движения следит за дорожной обстановкой.

Пешеходам и автомобилистам за правильные ответы на знание норм дорожной безопасности Дед Мороз и его помощники вручали светоотражатели, подарки с символикой Госавтоинспекции и памятки по ПДД.

В центре города на Цветном бульваре подростки под его руководством развернули светящийся хэштэг #Безопасногодвижения2017.

Ребята из школы №30 опустили конверт с письмами – пожеланиями Деду Морозу, в специальный ящик, установленный в сквере "Комсомольский". В уходящем году ученик этой школы пострадал в дорожной аварии. Его товарищи попросили любимого волшебника, чтобы в новом году ни с кем не случалось подобных неприятностей, рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.