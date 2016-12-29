Новогодние праздники будут скучными: заблокированы 20 порносайтов

Прокуратура Армизонского района выяснила, что вход на ресурсы, содержащие противоправный контент порнографического характера, был свободным. Как подчеркивает сайт учреждения, ознакомиться с порноматериалами мог любой пользователь, что запрещено законом.
Сейчас правопорядок восстановлен. Доводы районной прокуратуры удовлетворили суд, а суд удовлетворил иски прокуратуры о запрете сайтов. Остается надеяться, что и армизонцы будут удовлетворены.
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