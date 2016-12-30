Тюменцам напоминают, как уберечься от обморожения

В преддверии новогодних каникул тюменские медики напоминают о правилах предупреждения обморожения. Они актуальны не только при -35, но и в более теплую погоду, пишет "КП-Тюмень".

В первую очередь, нужно одеваться теплее. Взрослые люди чаще получают отморожения, находясь в состоянии алкогольного опьянения: не чувствуют, что замерзли или засыпают на улице. Дети - во время долгого ожидания автобуса и катания на лыжах. Нетрезвые родители могут отправить на прогулку полураздетых детей, не осознавая опасности.

Если обморожения избежать не удалось, а пострадавший чувствует пощипывание щек или пальцев, нужно зайти погреться в помещение. "Нельзя растирать кожу снегом, руками, варежками, жирами, а также греться у батареи, сразу принимать горячую ванну, употреблять алкоголь. Следует укутаться в теплое одеяло, надеть шерстяные носки, выпить горячий чай. Если боль не проходит - нужно вызвать "скорую" или обратиться в приемное отделение ОКБ №1", - пояснил заведующий ожоговым отделением областной больницы №1 Александр Поляков.