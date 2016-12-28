Тобольским железнодорожникам вручили ключи от квартир

На станции Тобольск Тюменского региона Свердловской магистрали сдан в эксплуатацию 27-квартирный дом для железнодорожников. Ключи от одно-, двух- и трехкомнатных квартир получили сегодня дежурные по станции, машинисты и помощники машинистов, бригадиры пути, электромеханики службы автоматики и телемеханики. Среди новоселов – большая часть молодых специалистов, а также семьи с детьми.

Как отметил на торжественном митинге заместитель начальника СвЖД Сергей Нех, в настоящее время на станции Тобольск проходит масштабная реконструкция в рамках развития стратегического направления Тобольск-Сургут-Коротчаево. На железнодорожные предприятия приходит много молодых работников, которым Свердловская магистраль готова оказать поддержку и в профессиональной адаптации, и в вопросах обеспечения жильем. Поздравил железнодорожников с новосельем и глава администрации Тобольска Владимир Мазур.

Новый 27-квартирный дом возведен в рамках корпоративной жилищной программы ОАО "РЖД". Инвестиции компании в строительство дома составили 111 млн рублей. В первую очередь технологическое жильё предоставляется сотрудникам, обеспечивающим бесперебойную работу железнодорожного транспорта, и которым, в связи с характером трудовой деятельности, необходимо проживать вблизи от места работы. В ближайшее время работники Тобольского железнодорожного узла справят еще одно новоселье – на станции будет сдан 59-квартирный жилой дом, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.