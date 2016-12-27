Мороз-Воевода и музей-заповедник обещают тоболякам весёлые праздники

Тобольский Кремль на время новогодних и рождественских праздничных дней станет центром культурного досуга для жителей и гостей города. С 15 декабря по 20 января посетители смогут стать участниками выставок и экскурсий, интерактивных забав и мастер-классов по изготовлению сувениров. Конечно же, главным хозяином здесь станет Сибирский Мороз-Воевода.

Интерактивно-выставочный комплекс "Резиденция Сибирского Воеводы", который работает ежедневно и 10:00 до 18:00, приглашает гостей окунуться в мир сказки и принять участие в необычной новогодней программе, подготовленной историком, краеведом и сочинителем Вячеславом Сафроновым "Мороз-Воевода в палатах Тобольского Кремля".

Произведение, написанное в исключительно русской стилистике, придётся по душе самым разным категориям тоболяков. Мороз-Воевода и другие герои, знакомые с детства, предстанут перед гостями Резиденции в новом свете. В "сказочном тереме" развернётся нешуточная битва добра со злом, где никто не останется безучастным: ответить на краеведческие вопросы, отличить положительного героя от отрицательного и научиться прощать – всё это ожидает ребят на территории Гостиного двора.

Так, гостями Резиденции уже стали ребята 4 "а" класса школы №13. Мороз-Воевода провёл необычные интерактивные уроки, на которых поведал юным друзьям о тайнах старославянского, кириллического, греческого и латинского алфавитов. Дети посетили владения правителя земли Сибирской, побывав в тематических залах "Сибирский приказ" и "Ямщицкая гоньба", узнали много интересного о культуре и быте северных народов.

Особый интерес у ребят вызвала прогулка по "Резиденции Сибирского Воеводы" с колокольчиками в руках. Звон музыкальных игрушек навеял мелодию бубенцов на сбруе бегущей тройки лошадей. Дети не могли оторваться от застекленного подвала Гостиного двора, стены которого разрисованы древними иероглифами.

Все желающие могут записаться на тематические экскурсии по всем музейным комплекса ТИАМЗ, а также на захватывающие исторические новогодние прогулки из прошлого в будущее - "Путешествие в 2017 год". В семейном музейном центре "Камелёк" – в атмосфере знакомства с историей своего родного края, культурой и бытом сибирских крестьян – гостей ждут народные забавы, святочная неделя и интерактивные занятия.

"Камелёк" открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Дети могут принять участие в увлекательных мастер-классах: "Украшаем ёлочку" и "Новогодние и рождественские украшения своими руками". Здесь ребят научат праздничной росписи по дереву и изготовлению старинной ёлочной игрушки. Также гости и жители города смогут поучаствовать в программе "Сибирские забавы", включая занятие "Уродилась коляда накануне Рождества" со знакомством с рождественскими народными обрядами и традициями и разучиванием колядок.

В Доме мастеров Тобольский музей-заповедник организовал тематическую экспресс-экскурсию "Народные ремёсла – рождение праздника" и праздничные мастер-классы "Сибирский ковёр – традиции ковроткачества", "Художественная роспись деревянной ложки и матрёшки", "Объёмная лепка новогоднего петушка в Гончарной мастерской", "Изготовление подарочного магнита в технике декупажа", "Изготовление Рождественского ангела и Золотого петушка в техниках мокрого и сухого валяния", "Изготовление куклы "Колокольчик добрых вестей". Кроме того, 6, 7 и 8 января в музейных комплексах "Дом мастеров" и "Дворец Наместника" будет действовать "Новогодняя рождественская ярмарка".

В Губернском музее с 10:00 до 18:00 работает новогодняя программа "Сибирь – заповедные дали". В нее входит тематическая экскурсия "Сказочный мир природы", зимние исторические прогулки по саду Ермака и музею под покровительством Цесаревича Николая, а также выставка "Этнографические экспедиции Тобольского Губернского музея начала XX века".

Отметим, что на территории Тобольского музея-заповедника можно не только принять участие в уникальных новогодних событиях, но и выбрать оригинальный сувенир, ёлочную игрушку или подарок в русском стиле – для себя или своих близких. Подарки можно подготовить и своими руками в одной из творческих мастерских, а после – сделать красочную зимнюю фотографию на фоне завораживающего пейзажа.

Оставаться в стороне от праздничной суеты нельзя ни в коем случае, ведь чудеса случаются не где-то далеко, а в самом сердце Сибири – на территории Тобольского Кремля!

Точное расписание новогодних мероприятий можно узнать у администраторов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника: +7 (3456) 22-37-13.