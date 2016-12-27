Тюменское концертно-театральное объединение отправит гуманитарную посылку для сирийских детей

Коллектив Тюменского концертно-театрального объединения принял участие в гуманитарной акции "Дети Урала - детям Сирии". Учреждения культуры сформировали посылку с развивающими играми и канцелярскими принадлежностями, которую отправят в Сирию.

Сирийским детям передадут вещи, необходимые для развития и творчества: наборы красок, пластилина, цветных карандашей и фломастеров, кисти, альбомы для рисования, наборы для вышивки, лепки, раскрашивания, творческие наборы – для плетения из фольги, создания барельефа и т.д., а также домино и развивающие игры.

"Дети есть дети, им хочется творить, создавать, экспериментировать. Они любят рисовать, лепить, раскрашивать картинки, но у многих из них нет такой возможности. Мы надеемся, что наша посылка подарит им радость", - отметила генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" Юлия Шакурская.

Отметим, в рамках акции "Дети Урала - детям Сирии" доставка груза осуществляется силами Министерства обороны РФ. Подарки детям передадут в канун Нового года.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.