Тюменцев приглашают на пробежку 1 января

Бодро встретить первый день нового года предлагают любителям зимнего бега. 1 января массовый забег пройдет вокруг Цветного бульвара. Принять участие в нем может любой желающий.
Акция проходит под слоганом "Разрушаем стереотип "1 января — день похмелья!"
Сбор участников начнется в 10:45 у Тюменского цирка (Первомайская, 15), бегуны стартуют в 11:00.
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