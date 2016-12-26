Тюменцев приглашают на пробежку 1 января

12:30 26 декабря 2016
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Бодро встретить первый день нового года предлагают любителям зимнего бега. 1 января массовый забег пройдет вокруг Цветного бульвара. Принять участие в нем может любой желающий. 

Акция проходит под слоганом "Разрушаем стереотип "1 января — день похмелья!"

Сбор участников начнется в 10:45 у Тюменского цирка (Первомайская, 15), бегуны стартуют в 11:00.

Теги: спортивное мероприятие
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