Тюменцев приглашают на пробежку 1 января

Бодро встретить первый день нового года предлагают любителям зимнего бега. 1 января массовый забег пройдет вокруг Цветного бульвара. Принять участие в нем может любой желающий.

Акция проходит под слоганом "Разрушаем стереотип "1 января — день похмелья!"

Сбор участников начнется в 10:45 у Тюменского цирка (Первомайская, 15), бегуны стартуют в 11:00.