Тюменские моржи имеют свои новогодние традиции

Новогодние традиции тюменских моржей зародились еще несколько лет назад: под бой курантов они окунаются в проруби.

Как рассказала председатель центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, в первый год образования клуба на озере Чемпионов – в конце 2012 года – самые смелые моржи собрались на озере Чемпионов и в полночь прыгнули в прорубь. "На следующий год территорию благоустроили, теперь на этом месте есть оборудованная база", - отметила она.

По словам Татьяны Редькиной, в новогоднюю ночь на базе собирается около 25 человек, накрывается праздничный стол без алкоголя, а к проруби все выходят после обращения президента и боя курантов. С последним ударом, пока летишь в воду, нужно загадать желание – оно обязательно исполнится. Потом все греются в бане, участвуют в конкурсах, танцуют и поют, пишет "Вcлух.ру".