Тюменские волонтеры устроят праздник для детдомовцев

Волонтеры команды "Сердце на ладони" тюменского центра "Дзержинец" приготовили серию игровых программ и мастер-классов "Чудеса под Новый год" для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В преддверии праздников добровольцы совершат несколько выездов с игровой Новогодней программой, творческими мастер-классами, неожиданными сюрпризами и подарками по социальным учреждениям города. Волонтеры побывают в Борковском детском доме, школе –интернате Горизонт, социальном центре Семья, Доме малютки.

Новогодний марафон пройдет под названием "Чудеса под Новый год" и действительно ребят ждут настоящие чудеса. К ребятам придут новогодние персонажи: Снеговики, Дед Мороз и Снегурочка, ребята научатся делать своими руками оригинальные новогодние игрушки, напишут письмо Деду Морозу. Акция ежегодная и проходит уже третий год.

На протяжении всего этого времени добровольцы отряда "Сердце на ладони" поздравляют детей попавших в сложную жизненную ситуацию с Новым годом, каждый раз делая этот праздник необычным и неповторимым и всегда находят возможность каждому ребенку подарить новогодний подарок, пишет "КП-Тюмень".