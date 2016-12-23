В Тюменской области стараются занять заключенных

Основными сферами занятости в местах лишения свободы в нашем регионе остаются обработка дерева и металла, изготовление мебели и окон, легкая промышленность и производство продуктов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал журналистам начальник УФСИН по Тюменской области Андрей Рукосмотров.

Трудовые центры адаптации функционируют при пяти исправительных и одной поселенческой колонии. В трех из них рабочим специальностям обучают на месте. Плоды труда заключенных идут в ход как для нужд уголовно-исполнительной системы, так и используются сторонними организациями.

"На сегодняшний день с нами взаимодействуют порядка тридцати пяти коммерческих структур. С некоторыми организациями мы работаем так: они размещают на наших площадках на безвозмездной основе свое оборудование, а заключенные на нем выпускают для них продукцию. В Тюмени в четвертой колонии так делают окна, во второй — мебель. Последнюю у нас заказывают тюменские сети кафе и ресторанов — может быть, вы ее видели — такая массивная мебель в общепите. Для питания в колонии и для реализации в обычных магазинах заключенные делают продукты: сосиски, печенье, сухие овощи, кисель. Замечу, что все это сертифицировано", — рассказал Андрей Рукосмотров.

Сейчас в регионе в местах лишения свободы находятся порядка 7 тысяч трудоспособных осужденных, из них работают 2,3 тысячи человек. В следующем году этот показатель планируют увеличить в полтора раза.