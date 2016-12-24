В Тюменской области к борьбе с наркоманией привлекают волонтеров

14:49 24 декабря 2016
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gosindex.ru
| Фото: gosindex.ru

Около 17 тысяч молодых людей в Тюменской области участвуют в волонтерском движении. Добровольцы принимают участие в профилактике асоциальных явлений, в том числе наркомании, пишет "Вcлух.рy". 

Волонтеры проводят информационно-разъяснительную и агитационно-пропагандистскую работу по профилактике различных асоциальных явлений среди обучающихся в образовательных учреждениях. Кроме того, добровольцы совместно со специалистами подразделений по делам несовершеннолетних участвуют в контрольных закупках табака и алкоголя, чтобы выявить нарушителей. 

Отметим, что за 9 месяцев 2016 года в Тюменской области на профилактику наркомании, воспитание социально ответственных личностей и формирование привычки к здоровому образу жизни среди молодых людей было направлено почти 15 миллионов рублей.

Теги: волонтеры , профилактика , наркомания
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