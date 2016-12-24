Участники тюменского проекта "Водная кругосветка" сменили лодки на лыжи

Более двухсот человек приняли участие в программе "Водная кругосветка" за летне-осенний сезон 2016 года. Школьники Тюмени и поселка Боровский, а также студенты Тюменского индустриального университета сплавлялись на лодках по рекам Андреевской озерной системы. Зимой проект продолжится, только средство передвижения сменится на лыжи.

Походы проводились под руководством инструкторов с многолетним опытом, имеющих квалификацию "спасатель" и "водолаз", пишет "Мегaтюмeнь".

Несмотря на то, что время водных походов давно миновало, "кругосветка" переходит в свою зимнюю "лыжную" фазу. Цель походов остается та же: знакомство с родным краем, оздоровление ребят, укрепление студенческих коллективов.

Зима только началась, а уже одна группа ТРО "Россоюзспас", вместе с гостями из Кургана совершила первый в сезоне лыжный переход в рамках "Лыжной кругосветки" в районе озера Лебяжье и д. Онорхино.