Тюменский "Пионер" устроит утренники для особых детей

Новогодние утренники для детей с аутизмом пройдут в Тюмени во Дворце "Пионер" 25 декабря. В 12 часов начнется праздник для малышей, в 13:10 – для ребят постарше.

По словам представителя благотворительной организации "Открой мне мир" Маргариты Суворовой, отдельные утренники для ребят с расстройством аутистического спектра (РАС) - не прихоть, а необходимость.

"При подготовке особого Нового года необходимо понимать, что дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития, с аутизмом часто имеют отклонения в поведении, сенсорные нарушения. Все это создает трудности в восприятии ими ситуации в целом. Зачастую странное для непосвященного человека поведение делает их белыми воронами в среде обычных детей. На наших праздниках все свои. Благодаря этому все чувствуют себя комфортно и уверенно", - рассказала она в интервью агентству "Тюмeнская линия".

Маргарита Суворова сообщила, что в первом представлении примут участие около 20-30 человек. Это будут дети с более сложными сенсорными и поведенческими нарушениями.

"Второй праздник для детей, которым не так сложно находиться в шумном месте. Там в основном дети постарше, которые находятся на хорошем функциональном уровне восприятия. В празднике примет участие около 80 человек", - сказала она.