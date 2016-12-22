Окончательное решение о льготных поездках для пенсионеров примут в 2017 году

Вопрос регулирования льготных поездок в общественном транспорте Тюмени будет доработан и рассмотрен в 2017 году. Такое решение приняли депутаты местного парламента на сегодняшнем заседании.

Напомним, администрация города предложила лимитировать количество бесплатных поездок в автобусах и маршрутных такси для пенсионеров по старости до 44. По мнению властей, такая мера поможет решить проблему незаконного использования льготных транспортных карт горожанами, не имеющими на это права.

"Мы считаем, что та аргументация, которая была предложена администрацией по данному вопросу, не совсем обоснована. На заседании нашей фракции было решено отказаться от рассмотрения данного вопроса, в связи с этим предлагаем снять его с повестки и вернуть на доработку в администрацию города", - заявил председатель городской думы Дмитрий Еремеев.

Решение поддержали и другие депутаты. "Ограничение, которое предлагалось ввести, не соответствовало никаким рамкам здравого смысла. Мне интересно, каким образом вносятся предложения без расчетов, без установления каких-то документов. Поддерживаю предложение о снятии этого вопроса, а также предлагаю провести проверку в отношении служебных лиц, которые инициировали введение такого лимита", - высказался депутат Александр Чепик.

"С самого начала, когда этот вопрос возник, жители, пенсионеры и ветераны неоднократно говорили, что этого делать нельзя. И мы рады, что к нашему мнению прислушались" – добавил депутат от КПРФ Динар Абукин.