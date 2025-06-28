Ситниковский молочный комбинат внедряет бережливые технологии в производство

15:31 27 июня 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото Тюменского технопарка

На Ситниковском молочном комбинате (филиал АО "Золотые луга") проходит внедрение инструментов бережливого производства. Предприятие стало участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Проект направлен на повышение эффективности ключевых несырьевых отраслей и уже охватил более 120 организаций Тюменской области. Участие Ситниковского молочного комбината в этой программе – не только шаг к внутренним улучшениям, но и вклад в обеспечение технологической и продовольственной безопасности региона.

Работа ведётся при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК), специалисты которого оказывают экспертное сопровождение и помогают внедрять лучшие производственные практики. Как отметил руководитель РЦК Алексей Воронцов, предприятие намерено оптимизировать процессы, сократить затраты и улучшить качество, что напрямую отразится на повышении доступности молочной продукции для потребителей.

В центре внимания – внедрение системы 5С, которая помогает навести порядок на рабочих местах и обеспечить устойчивую эффективность. Пять этапов системы – сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация и соблюдение дисциплины – уже начали применяться на производственных участках. Параллельно проводится картирование потока создания ценности и анализ потерь – ключевые инструменты бережливого подхода, позволяющие выявить "узкие места" и устранить лишние затраты времени и ресурсов.

Команда проекта уже начала диагностику производственного цикла завода. Ожидается, что по итогам внедрения эффективность выпусков возрастёт, а потребители смогут оценить широкий ассортимент молочной продукции, произведённой с соблюдением современных стандартов качества.

Для компании "Золотые луга" участие в подобной программе – это не только путь к повышению конкурентоспособности, но и осознанный вклад в развитие региона. Улучшение производительности на конкретном заводе создает положительный мультипликативный эффект: от рабочих мест и технологий – до качества жизни и устойчивого развития экономики в целом.

"Для нас бережливое производство – это не просто модный термин, а реальный инструмент повышения качества и стабильности работы. Уже на этапе анализа мы увидели возможности для экономии времени и ресурсов. Мы уверены, что эти изменения дадут заметный эффект и для коллектива, и для потребителей", – прокомментировал директор Ситниковского молочного комбината Александр Велижанин.

Теги: молочное производство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2025