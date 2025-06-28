Ситниковский молочный комбинат внедряет бережливые технологии в производство

Фото Тюменского технопарка

На Ситниковском молочном комбинате (филиал АО "Золотые луга") проходит внедрение инструментов бережливого производства. Предприятие стало участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Проект направлен на повышение эффективности ключевых несырьевых отраслей и уже охватил более 120 организаций Тюменской области. Участие Ситниковского молочного комбината в этой программе – не только шаг к внутренним улучшениям, но и вклад в обеспечение технологической и продовольственной безопасности региона.

Работа ведётся при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК), специалисты которого оказывают экспертное сопровождение и помогают внедрять лучшие производственные практики. Как отметил руководитель РЦК Алексей Воронцов, предприятие намерено оптимизировать процессы, сократить затраты и улучшить качество, что напрямую отразится на повышении доступности молочной продукции для потребителей.

В центре внимания – внедрение системы 5С, которая помогает навести порядок на рабочих местах и обеспечить устойчивую эффективность. Пять этапов системы – сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация и соблюдение дисциплины – уже начали применяться на производственных участках. Параллельно проводится картирование потока создания ценности и анализ потерь – ключевые инструменты бережливого подхода, позволяющие выявить "узкие места" и устранить лишние затраты времени и ресурсов.

Команда проекта уже начала диагностику производственного цикла завода. Ожидается, что по итогам внедрения эффективность выпусков возрастёт, а потребители смогут оценить широкий ассортимент молочной продукции, произведённой с соблюдением современных стандартов качества.

Для компании "Золотые луга" участие в подобной программе – это не только путь к повышению конкурентоспособности, но и осознанный вклад в развитие региона. Улучшение производительности на конкретном заводе создает положительный мультипликативный эффект: от рабочих мест и технологий – до качества жизни и устойчивого развития экономики в целом.

"Для нас бережливое производство – это не просто модный термин, а реальный инструмент повышения качества и стабильности работы. Уже на этапе анализа мы увидели возможности для экономии времени и ресурсов. Мы уверены, что эти изменения дадут заметный эффект и для коллектива, и для потребителей", – прокомментировал директор Ситниковского молочного комбината Александр Велижанин.