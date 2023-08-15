Моор про данон

Александр Моор прокомментировал национализацию российских активов французского концерна "DANONE", в частности, в Ялуторовске

Журналист газеты "Ялуторовская жизнь" в ходе пресс-конференции Губернатора Тюменской области отметила, что на заводе работает немало горожан. Глава региона ответил, что сейчас все идет в штатном режиме: "Для нас принципиально важно, чтобы люди работали, получали зарплату. Мы вместе с вами будем прилагать все усилия, чтобы предприятие работало, как часы".