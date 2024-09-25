Моор поздравил тюменских аграриев со сбором первого миллиона тонн зерна

Тюменские аграрии собрали 1 миллион тонн зерна! Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая, отметил губернатор Александр Моор и поблагодарил земляков за труд.

По данным департамента АПК, на утро 25 сентября зерновых и зернобобовых культур в регионе обмолочено 407,8 тыс.га, в т.ч: яровые зерновые - 332,2 тыс. га, горох - 73,6 тыс. га, валовой сбор - 1012,5 тыс. тонн, в том числе: яровые зерновые - 853,4 тыс. т, горох 153,1 - тыс. т при средней урожайности 25 центнеров с гектара.

Технические культуры обмолочены на 7,7 тысячи гектаров, валовой сбор - 13,5 тыс. тонн при урожайности 18 центнеров с гектара

Картофель собран с 4 079 гектаров, собрана 120 791 тонна картофеля, урожайность составляет 296 центнеров с гектара.

Овощи убраны с 450 гектаров, собрано 20 702 тонны, в том числе 5 269 тонн капусты, 9 265 тонн свеклы, 2 797 тонн моркови и 256 тонны прочих овощей. Урожайность - 460 центнеров с гектара.