ТДСК приняла участие во встрече с депутатом Государственной Думы Татьяной Буцкой

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая провела встречу с лучшими работодателями Тюменской области в региональном Штабе общественной поддержки "Единой России". В числе из участников мероприятия — Акционерное общество "Тюменская домостроительная компания".
На встречу пригласили представителей тюменских предприятий, которые стали лидерами ЭКГ-рейтинга — "Экология, кадры, государство". Они поделились опытом своего успеха и системой мотивации сотрудников.
"Эти компании стали лидерами ЭКГ-рейтинга, а значит, они честны перед экологией, кадрами и государством. Значит, не словом, а делом поддерживают каждое направление, ставшее параметром рейтинга", — отметила Татьяна Буцкая.
Тюменскую домостроительную компанию представил Иван Петлер — молодой специалист, который отвечает за безопасность труда. Он пришел в АО "ТДСК" сразу после окончания вуза, и очень доволен местом работы. Поделился, что компания обеспечивает безопасность труда, у предприятия есть спортивный комплекс с бесплатными занятиями для сотрудников – ФОК "Домостроитель", собственная медсанчасть.
Также в мероприятии принимали участие представители компании "Транснефть-Сибирь" и предприятия "Сиббурмаш", которые поделились мерами поддержки своих работников.
"У таких работодателей приятно и полезно работать", - прокомментировала Татьяна Буцкая.
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