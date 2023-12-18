Тюменцы отправили гумпомощь бойцам и Донбассу

Фото пресс-службы реготделения ЕР.

Старт акции по одновременной отправке машин с гуманитарной помощью из 47 субъектов страны, в том числе и из Тюменской области, в новые регионы состоялся в прямом эфире на встрече секретарей региональных отделений с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым и секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком в рамках XXI Съезда партии 17 декабря, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

В сборе и формировании гуманитарной груза участвовали первичные организации "Единой России", Тюменское региональное отделение Союза женщин России, муниципалитеты, общественные и социальные организации, предпринимательское сообщество и неравнодушные жители региона.

При содействии специального представителя губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николая Савченко груз доставят в Краснодон, Горловку, Рубежное, пограничную часть Белгорода и зоны эвакуации раненых, расположенные в Белгородской области.

В машине гуманитарного конвоя – 300 индивидуальных новогодних посылок для военнослужащих с тушенкой, паштетами, рыбными консервами, кашами с мясом, сладостями, сухим душем, теплыми вещами и предметами личной гигиены. Тюменцами также собрано 150 мешков с маскировочными сетями, 500 одеял, 1000 текстильных и разовых простыней, моющихся наматрасников. На фронт, на первую линию, передадут 220 коробок с консервами и сладостями для наших бойцов. Еще более 200 посылок направят в краснодонский госпиталь – в них продукты питания, елки с новогодними украшениями для создания ощущения праздника у сотрудников учреждения и раненых, находящихся на восстановительном лечении.

Военнослужащим передадут генераторы, бензопилы и все необходимые инструменты для строительства блиндажей и укрепсооружений, средства радиосвязи.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов поблагодарил всех жителей региона и организации, кто откликнулся и поддержал эту гуманитарную акцию:

Тюменская область с февраля 2022 года оказывает помощь жителям Донбасса и участникам специальной военной операции: первая фура с гуманитарной помощью была отправлена 20 февраля. Всего собрано уже более 300 тонн груза, – сказал он. – С начала СВО мы оказываем помощь фронту. Из Тюменской области непрерывно при поддержке партии отправляются собранные гуманитарные грузы с техникой, транспортом, медикаментами, инструментами, необходимым оборудованием. И мы продолжим это делать.

Региональное отделение Союза женщин России также с самых первых дней начала ведения военной операции активно включилось в большую работу по оказанию гуманитарной помощи, рассказала председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России, заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик:

Накануне новогодних праздников мы подготовили для наших военнослужащих – кто находится на передовой и в госпиталях – посылки со всем необходимым, как делали это в прошлом году. В них есть все. Мы также вложили в каждую из них открытки и поделки от тюменских детей с теплыми словами поддержки. Все вместе мы делаем одно большое важное дело и очень хотим, чтобы бойцы на передовой почувствовали частичку нашего тепла, заботу и любовь в эти приближающиеся новогодние праздники.

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Швецова напомнила об акции "100 миллионов для Победы", которая стартовала в сентябре 2022 года:

Одной из первых по стране наш регион объявил о сборе "100 миллионов для Победы". Уже собрано более 57 миллионов рублей, на эти деньги было закуплено специальное оборудование для наших бойцов для эффективного выполнения поставленных задач в зоне СВО. Это акция продолжается, поучаствовать в ней может каждый.

На отправке гумконвоя присутствовали депутат Тюменской облдумы, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Александр Анохин и секретарь одной из первичкек города Тюмени, член регионального совета сторонников "Единой России" Александр Сукаченко.

"Сегодня в прямом эфире Дмитрий Медведев дал старт масштабной гуманитарной акции, в которой приняли участие 47 регионов страны, в том числе и наш. Гуманитарный конвой доставит посылки для наших бойцов накануне Нового года, чтобы они тоже смогли ощутить это праздничное настроение. Наша поддержка, как никогда, им сейчас очень нужна", – сказал Александр Анохин.

"Это очень большой и сплоченный вклад от жителей нашего региона. Гуманитарная помощь еженедельно собирается и отправляется в зону проведения СВО. В машине, помимо всего прочего, – елки и праздничные игрушки для госпиталей и больниц, чтобы приподнять настроение ребятам, зарядить их боевой дух, чтобы они видели нашу поддержку. Мы помогали, помогаем и будем помогать до самого победного конца", – подчеркнул Александр Сукаченко.