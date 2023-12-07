Тюменские единороссы определили делегатов на XXI съезд партии

В ходе ХХХVI конференции регионального отделения партии были утверждены кандидатуры делегатов, которые представят Тюменскую область на ключевом партийном мероприятии года — XXI съезде "Единой России", который состоится 17 декабря на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Делегатами на ХХI cъезд избраны член Высшего совета "Единой России", губернатор Тюменской области Александр Моор, член Президиума Генерального совета партии, депутат Государственной думы Иван Квитка, член Генерального совета партии, руководитель исполкома регионального отделения "Единой России" Ольга Швецова, член Президиума Центральной контрольной комиссии, депутат Государственной думы Эрнест Валеев, председатель Регионального совета сторонников Тюменского регионального отделения партии, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, секретарь Тюменского регионального отделения партии, первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов, секретарь Тюменского городского местного отделения "Единой России", глава города Тюмени Руслан Кухарук.