В Тюмени проведут единый день сбора подписей за выдвижение Путина на выборы президента

16 января жители Тюменской области смогут принять участие в едином дне сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сооьбщает реготделение партии "Единая Россия".

В Тюмени сбор пройдет на площадке Штаба общественной поддержки в Тюменской области (улица Водопроводная, 36), в общественных приемных депутатов Тюменской гордумы, и на пунктах волонтерах в в торговых центрах "Гудвин", "Кристалл", "Премьер".

В муниципалитетах сбор подписей пройдет на базе местных отделений партии, кроме того, в Ишиме сбор пройдет на базе площадки ТРЦ "Мечта", в Тобольске — ТРЦ "Жемчужина Сибири".