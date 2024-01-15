В Тюмени проведут единый день сбора подписей за выдвижение Путина на выборы президента

13:00 15 января 2024
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16 января жители Тюменской области смогут принять участие в едином дне сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сооьбщает реготделение партии "Единая Россия".

В Тюмени сбор пройдет на площадке Штаба общественной поддержки в Тюменской области  (улица Водопроводная, 36), в общественных приемных депутатов Тюменской гордумы, и на пунктах волонтерах в в торговых центрах "Гудвин", "Кристалл", "Премьер".

В муниципалитетах  сбор подписей пройдет на базе местных отделений партии, кроме того, в Ишиме сбор пройдет на базе площадки ТРЦ "Мечта", в Тобольске — ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Теги: Владимир Путин , выборы , Единая Россия , Президентские выборы
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