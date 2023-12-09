Тюменские депутаты передали подарки болеющим детям

Депутаты Тюменской городской Думы приняли участие в акции "Коробка храбрости" - подарки вручат маленьким пациентам, которые проходят длительное лечение в больницах, чтобы хотя бы ненадолго отвлечь их внимание от недугов, улыбнуться после прохождения медицинских процедур.

Председатель городской думы Светлана Иванова детям передала конструкторы, паззлы, раскраски, фломастеры и многое другое. "Каждый из нас может подарить частичку радости детям. В прошлом году в акции по всей стране приняли участие более 45 тысяч человек, было собрано свыше 150 тысяч гостинцев", – отметила она.

Настольные игры и игрушки для детей приобрела депутат Наталья Проскурякова. Она считает, что проходить длительное лечение в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей это настоящий подвиг.

"Подарить радость и улыбки детям под силу каждому. Наша поддержка и забота особенно нужны девчонкам и мальчишкам, которые со сложными заболеваниями часто месяцами вынуждены находиться в больничных стенах. Положительные эмоции и впечатления по наблюдениям самих врачей действуют на маленьких пациентов не хуже лекарств", - отметил депутат Есенгалий Ибраев.

Депутат гордумы, заместитель главного врача по экстренной медицинской помощи и инновациям ГБУЗ ТО "ОКБ №2" Антон Терехин сам принимает "Коробочки храбрости". Он рассказал, что детский стационар больницы рассчитан на триста мест. Ежедневно сотни детей и подростков со всей Тюменской области проходят здесь лечение. "Для выздоровления просто необходим позитивный настрой, поэтому акция очень важна для поддержки маленьких пациентов", – добавил депутат.

Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости" ежегодно проводит "Единая Россия". В этом году подарки для детей в Тюмени принимали в Штабе общественной поддержки партии и в здании Тюменской облдумы.