Тюменским разведчикам в зону СВО передали квадрокоптер

Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal для разведчиков купили на личные средства и передали бойцам члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы.
Ранее в адрес первого заместителя председателя Тюменской облдумы Андрея Артюхова поступило письмо от командира войсковой части А. Чеботарева с просьбой о такой покупке. Он необходим подразделению, которое ежедневно выполняет задачи по обнаружению сил противника. Техника позволит получать и передавать разведданные в режиме реального времени. На собранные членами фракции 1 млн 621 тыс. рублей ранее на был куплен квадроцикл, а сейчас приобретен квадрокоптер, оба уже доставлены подразделениям. В зону специальной военной операции технику доставила организация “Офицеры России”.
Военнослужащие прислали видео со словами благодарности:
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