АО "Транснефть – Сибирь" подтвердило готовность обеспечить безопасный режим работы производственных объектов

АО "Транснефть – Сибирь" подтвердило готовность к обеспечению безопасного режима работы 40 производственных объектов в случае чрезвычайной ситуации техногенного, антропогенного или природного характера. Специалисты предприятия подготовили паспорта безопасности на каждый объект и зарегистрировали их в Главных управлениях МЧС России по субъектам РФ, где компания осуществляет деятельность.

Паспорт указывает уровень безопасности зданий и сооружений, определяющий степень защищенности людей, находящихся внутри конкретного объекта от различных чрезвычайных ситуаций, содержит информацию о силах и средствах, которые будут задействованы для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Прописываются характеристики конструкций, объектов, их соответствие нормативным требованиям, прогнозирование и оценка последствий возможных аварийных ситуаций.

"В настоящее время процедура регистрации 40 паспортов безопасности производственных объектов предприятия в территориальных управлениях МЧС завершена в установленном порядке. Все линейные производственно-диспетчерские и отдельно стоящие нефтеперекачивающие станции, имеют документ, подтверждающий готовность объекта обеспечить безопасный режим работы", – отметил заместитель главного инженера АО "Транснефть – Сибирь" Дмитрий Пиков.

Также стоит отметить, что для повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности в регионах, где проходят магистральные трубопроводы предприятия, подписаны соглашения о взаимодействии с Главными управлениями МЧС России по субъектам РФ, проводятся рабочие встречи с руководящим и оперативным составом подразделений чрезвычайного ведомства. Предприятие участвует в совместных с МЧС России комплексных оперативно-профилактических мероприятиях: учебно-тренировочных и пожарно-тактических учениях, всероссийских командно-штабных учениях, которые проводятся на площадочных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.

Паспорт безопасности объектов АО "Транснефть – Сибирь" является обязательным документом в области обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, защиты жизни и здоровья работников компании и населения.

Фото предоставлено компанией "Транснефть–Сибирь"