Плановое пожарно-тактическое учение провели нефтепроводчики на ЛПДС "Южный Балык" в ХМАО-Югре

"Транснефть – Сибирь" провела плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" в ХМАО-Югре.

Мероприятие проводилось в целях проверки готовности персонала ЛПДС и подразделений Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре к ведению действий по тушению пожаров в резервуарном парке и ликвидации чрезвычайной ситуации, совершенствования тактического мышления и практических навыков начальствующего состава в управлении силами и средствами на пожаре, а также в целях отработки взаимодействия пожарных подразделений с инженерно-техническими работниками объекта и специальными службами.

По легенде учений пожар возник в насосном зале магистральных насосов нефтеперекачивающей станции (НПС) ЛПДС "Южный Балык". На место условного происшествия в расчетное время прибыли объектовая пожарная команда станции, 126-я пожарно-спасательная часть Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольная пожарная дружина – всего 28 человек и 4 единицы пожарной техники.

Участники тренировочного мероприятия провели боевое развертывание пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Тушение общего укрытия магистральных насосов осуществлялось комбинированным способом по всей площади здания: условная подача пены через переносные лафетные стволы с использованием пожарного пеноподъемника. По замыслу тренировочного занятия локализация пожара осложнялась сильным задымлением. В непригодной для дыхания среде личный состав в дыхательных аппаратах отрабатывал слаженность действий. При помощи переносных лафетных стволов выполнялось интенсивное охлаждение конструкций здания насосной. Условный пожар в зале магистральных насосов НПС ЛПДС "Южный Балык" был локализован и ликвидирован. Комиссия отметила оперативность и четкую координацию действий участников тренировочного мероприятия.

Регулярное проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом подразделений и служб позволяет работникам нефтетранспортного предприятия своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах, тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.

Фото предоставлено компанией "Транснефть – Сибирь"