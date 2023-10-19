Специалисты "Транснефть–Сибири" в январе-сентябре провели 47 тыс испытаний рабочих проб нефти и нефтепродуктов

Химико-аналитические и испытательные лаборатории АО "Транснефть – Сибирь" с января по сентябрь 2023 года выполнили 47 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия.

За отчетный период также было проведено 3 тыс. испытаний внутрилабораторного контроля в целях подтверждения достоверности получаемых результатов. Испытания нефти и нефтепродуктов, поступающих в систему магистральных трубопроводов, проводятся по показателям качества согласно ГОСТ. Отбор проб осуществляется на постоянной основе при выполнении товарно-коммерческих операций и в оперативных целях для подтверждения неизменности параметров качества.

В компании функционируют 10 химико-аналитических лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. В 2023 году две химико-аналитических лаборатории нефти успешно прошли оценку состояния измерений, подтвержденную ФБУ "Тюменский ЦСМ". До конца года будет проведена оценка состояния измерений химико-аналитической лаборатории Ноябрьского УМН.

Лаборатории предприятия в полной мере оснащены необходимым оборудованием, которое регулярно обновляется. В настоящее время в их арсенале насчитывается свыше 2,1 тыс. единиц средств измерений, в том числе вискозиметры, ареометры, анализаторы серы и общего хлора, комплексы хроматографические, а также 524 единицы вспомогательного оборудования (колбонагреватели, перемешивающие устройства, дистилляторы). Лаборанты обладают соответствующей квалификацией и регулярно проходят целевое обучение и повышение квалификации.

Современное лабораторное оборудование позволяет осуществлять многоуровневый мониторинг качества нефти и нефтепродуктов от момента приема от грузоотправителей и до момента их сдачи смежным организациям нефтетранспортной монополии, грузополучателям.

Автоматическую обработку данных, получаемых в результате испытаний, результатов внутрилабораторного контроля, учета оборудования и материально-технических ресурсов в лабораториях позволяет выполнять Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), она была введена в промышленную эксплуатацию на предприятии с 1 января 2023 года.