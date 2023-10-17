АО "Транснефть – Сибирь" с начала 2023 года направило на мероприятия в сфере охраны труда более 800 млн рублей

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за 9 месяцев 2023 года. На обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 808 млн рублей.

С начала года разработаны и проверены на соответствие нормативным документам 103 плана тушения пожара, проведено 729 проверок по обеспечению пожарной безопасности на объектах предприятия, 81 испытание систем противопожарной защиты. С целью обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и отработки персоналом практических навыков реагирования проведено 36 пожарно-тактических учений и 450 учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров, в ходе которых персонал подтвердил высокую компетентность, способность оперативно реагировать и слаженно взаимодействовать с надзорными структурами и органами местного самоуправления.

Одним из приоритетных направлений является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда на 924 рабочих местах. Обучение на курсах повышения квалификации по охране труда с начала 2023 года прошли более 800 работников.

На приобретение специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты направлено более 600 млн рублей. В рамках лечебно-профилактических мероприятий проведены периодические медосмотры, на эти цели направлено 36 млн рублей. Более 3 тысяч работников прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 2,5 тысяч комплектов медицинских аптечек.

Ежегодно среди подразделений нефтетранспортного предприятия проводится тематический конкурс "Лучшее подразделение по охране труда". В этом году его победителем признан коллектив ЛПДС "Уват" Тобольского управления магистральных нефтепроводов.