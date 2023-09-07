Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж принял обучающихся на рабочие профессии

Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж (ТНПК), учредителем которого является АО "Транснефть – Сибирь", принял на обучение 75 человек по рабочим профессиям в области нефтепроводного транспорта.

Колледж готовит рабочие кадры по наиболее востребованным профессиям отрасли – оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

"Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж много лет является кузницей кадров для компании "Транснефть", которая в этом году отмечает свой юбилей – 30-летие со дня образования. Я уверен, что вы по завершении обучения станете частью нашего большого профессионального коллектива. Поздравляю вас с Днем знаний, с началом вашего пути в профессию", – приветствовал студентов заместитель генерального директора нефтепроводного предприятия Александр Мухортов.

Осваивать рабочие профессии по целевому набору в г. Тюмени будут будущие работники по направлению организаций российской компании по транспорту нефти.

"По программам подготовки 70 процентов времени обучения – это учебная практика. Наши студенты будут отрабатывать навыки на том оборудовании, которое сейчас используется на производственных объектах компании, чтобы максимально быстро адаптироваться на рабочих местах после трудоустройства", – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.

Занятия в колледже ведут мастера производственного обучения и преподаватели, имеющие большой педагогический стаж, а также значительный производственный опыт. Освоение профессий в ТНПК продлится до июня 2024 года. По окончании колледжа выпускники получат дипломы установленного образца о среднем профессиональном образовании.

Фото предоставлено АО "Транснефть – Сибирь"