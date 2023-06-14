"Транснефть – Сибирь" повысила надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС-1 "Чаши", что в Курганской области, специалисты подключили к системе МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск магистральный насосный агрегат после замены. Новое насосное оборудование обеспечивает транспортировку с номинальной подачей 10 тыс. куб. м в час и давлением на выходе, равным 21 кгc/кв. см.

Установленный насос, выпущенный АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) в рамках программы импортозамещения, обладает увеличенным межремонтным периодом, а повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Помимо этого, на нефтеперекачивающей станции от системы МН отключен другой магистральный насосный агрегат для последующей замены на новый.

В период плановой остановки работы магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк и Шаим – Тюмень проведена замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Кроме того, для ремонта отключен участок основной нитки МН Сургут – Полоцк с переходом через водную преграду протяженностью 13 км.

В ремонтах было задействовано более 250 человек, использовалось свыше 70 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты АО "Транснефть – Сибирь" функционируют в штатном режиме.