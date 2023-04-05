В администрации Тюмени обсудили дизайн-проекты благоустройства, за которые будут голосовать горожане

Вопросы подготовки дизайн-проектов для голосования на федеральной платформе gorodsreda.ru обсудили в администрации Тюмени, они разработаны для территорий, которые тюменцы в феврале выбрали для благоустройства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2024 году.

Проекты разработаны для озелененных территорий по ул. Московский тракт, 163 , ул. Энергостроителей, 10, ул. Мусоргского, 38, 40, ул. Республики, 29 (сквер Леонида Згерского), а также парка в Восточном округе имени Константина Лагунова. Все зоны отдыха по-своему интересны, и специалисты управ, с привлечением дизайнеров, на основании предложений жителей прорабатывают по два мастер-плана (проекта) для каждой территории, отметил глава города Руслан Кухарук.

"Детально на совещании мы обсудили будущее преображение парка Константина Лагунова. Хочу сразу сказать, что деревья сохранятся все – ни одно взрослое дерево не пострадает. Расширение парка будет осуществляться за счет прилегающей территории. В проектах предусматриваются уже сформированные тропы и поляны, где и будут размещаться небольшие детские площадки с героями из детских сказок тюменского писателя. Предполагается установить в парке интересную навигационную систему, а также стенды о жизненном пути и творчестве Константина Лагунова", - сообщил глава муниципалитета.

Подробности предлагаемых проектов будут представлены здесь, изучить их и проголосовать за понравившийся горожане смогут с 15 апреля по 31 мая.