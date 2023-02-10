Фуат Сайфитдинов: Тюменский район вносит значительный вклад в развитие экономики региона

В региональном парламенте состоялось заседание круглого стола "Экономика Тюменского района. Отвечая на вызовы", прошедшее в рамках Дня муниципального района в областной думе. Участники диалога – законодатели, представители правительства и исполнительных органов власти, муниципального района, руководители предприятий и организаций.

Приветствуя собравшихся, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, прежде всего, поздравил со 100-летием муниципального образования. "В этой дате – доблестный труд многих поколений людей, их преданность и любовь к родной земле. Сохранение славных традиций и использование передовых практик позволяют наращивать экономический потенциал территории и уверенно смотреть в будущее", - отметил депутат.

По словам Сайфитдинова, Тюменский район по праву считается передовым муниципалитетом региона. "Благоприятное геоположение, развитая промышленность, современная инфраструктура, неравнодушие и вовлеченность жителей в общее дело позволяют территории занимать лидирующие позиции по многим показателям. Район вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Тюменской области. В нем сосредоточен 21% валового производства сельхозпродукции региона. Крупнейшие индустриальные парки способствуют повышению инвестиционной привлекательности территории и аккумулируют передовые разработки в сфере промышленности. Большая заслуга в динамичном развитии муниципального образования – правительства Тюменской области, органов власти района, представителей бизнеса и всех тех, кто трудится и живет на этой земле", - подчеркнул спикер облдумы.

Фуат Сайфитдинов напомнил, что в преддверии Дня Тюменского района законодатели побывали на многих предприятиях и в учреждениях муниципалитета, познакомились с производством, пообщались с трудовыми коллективами, молодежью и школьниками. "Хотелось бы поблагодарить за эту возможность представителей района, директоров предприятий и руководителей учреждений. Уверен, что полученная информация позволит сделать сегодняшнее общение более предметным и продуктивным", - считает он.

Спикер областного парламента акцентировал внимание на привлечении инвестиций в экономику района. "Решение этой стратегической задачи напрямую влияет не только на наполняемость бюджета, но и обеспечивает создание новых рабочих мест, повышение качества жизни людей. Еще одной серьезной задачей в условиях возрастающих международных экономических санкций является импортозамещение. Важно, что предприятия Тюменского района достойно отвечают на эти вызовы и вносят существенный вклад в такое нужное дело", - высказал мнение Сайфитдинов.

Глава района Светлана Иванова отметила, что сегодняшний диалог проходит в период серьезных перемен. "Для поддержания устойчивого развития экономики муниципального образования на первый план выходят вопросы обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения, экспорта. Активно развиваются сельское хозяйство и промышленное производство. Наша продукция востребована не только в регионе, но и за его пределами. По объему промышленного производства мы вторые в области среди районов. Наши предприятия постоянно модернизируются, применяют новые технологии, которые позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию. Немаловажную роль играет развитие туризма", - рассказала Иванова.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев рассказал в целом о развитии экономики, остановился на нескольких значимых аспектах. "Наша основная задача, развивая крупные территории, подходить комплексно по всем направлениям. Убежден, что в Тюменском районе будет такой подход по развитию туризма", - отметил он.

В ходе круглого стола участники высказывали мнения, вносили свои предложения по его тематике, по итогам встречи будет разработана резолюция.

Завершая обсуждение, председатель областного парламента Фуат Сайфитдинов поблагодарил всех за конструктивную работу, отметил, что эта встреча способствовала укреплению диалога между органами власти Тюменского района, предпринимателями и депутатами областной думы. "Не сомневаюсь, что это позволит учитывать потребности жителей муниципального образования при разработке новых законов и корректировке действующих нормативных правовых актов. Сегодняшнее общение – пример эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса. Убеждён, что положительный опыт Тюменского района по социально-экономическому развитию территории, реализации инвестпроектов должен быть внимательно изучен и использован другими муниципальными образованиями Тюменской области", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.