Тюмнцев просят ответить, насколько им интересен промышленный туризм в регионе

Промышленный туризм помогает формировать положительный имидж производств как высокотехнологичных и экологичных, способствует созданию системы профориентации и привлечению в регион туристических, деловых и миграционных потоков профессиональных кадров.

Правительство Тюменской области решило изучить спрос на предложения по промтуризму в своем регионе и предлагает местным жителям и гостям ответить на десять вопросов, касающихся как ценовой политики экскурсий, так и отраслей, желательных к посещению, в том числе нефтегазовой, сельскохозяйственной, строительной, машиностроительной, пищевой, химической и металлургической.

В 2022 году Тюменская область стала участником Акселератора по развитию промышленного туризма, в проекте участвуют пять производственных предприятий: "Стеклотех", "Металл Профиль Урал", "ТЗ СИБГАЗАППАРАТ", "ЗапСибНефтехим" и "Свеза Тюмень". Однако на сайте promtourism.online, где представлены большинство регионов, информации об этом по-прежнему нет.