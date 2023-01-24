Тюмнцев просят ответить, насколько им интересен промышленный туризм в регионе

18:00 24 января 2023
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Промышленный туризм помогает формировать положительный имидж производств как высокотехнологичных и экологичных, способствует созданию системы профориентации и привлечению в регион туристических, деловых и миграционных потоков профессиональных кадров. 

Правительство Тюменской области решило изучить спрос на предложения по промтуризму в своем регионе и предлагает местным жителям и гостям ответить на десять вопросов, касающихся как ценовой политики экскурсий, так и отраслей, желательных к посещению, в том числе нефтегазовой, сельскохозяйственной, строительной, машиностроительной, пищевой, химической и металлургической.

В 2022 году Тюменская область стала участником Акселератора по развитию промышленного туризма, в проекте участвуют пять производственных предприятий: "Стеклотех", "Металл Профиль Урал", "ТЗ СИБГАЗАППАРАТ", "ЗапСибНефтехим" и "Свеза Тюмень". Однако на сайте promtourism.online, где представлены большинство регионов,  информации об этом по-прежнему нет.

Теги: опрос , правительство Тюменской области , промышленность , туризм
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