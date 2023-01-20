Рядом с тюменскими торговыми центрами могут появиться киоски и автолавки

Минпромторг РФ выслал в регионы рекомендации об организации около ТЦ нестационарной торговли, в Тюменской области проработкой этих вопросов совместно с органами местного самоуправления, торговыми центрами и товаропроизводителями региона займется департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, сообщили изданию в информцентре правительства ТО.

Накануне федеральные СМИ сообщили, что глава Минпромторга Денис Мантуров разослал руководителям регионов рекомендацию организовать около ТЦ нестационарную торговлю для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса. У входов в крупные торговые центры и магазины предлагается размещать павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки, торговать в них смогут производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви. Предоставлять эти торговые места рекомендуется без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе, поясняет со ссылкой на пресс-службу Минпромторга "Российская газета".

"Рекомендации заместителя Председателя Правительства РФ — Министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.М. об организации работы по предоставлению мест для размещения нестационарных торговых объектов для реализации продукции, в том числе фермерской, российских малых и средних производителей у входов в магазины крупных торговых сетей и торговых центров в целях использования их покупательского трафика поступили в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области (далее - Департамент) 17.01.2023. Вопрос по реализации указанных рекомендаций будет прорабатываться Департаментом совместно с органами местного самоуправления, торговыми центрами и товаропроизводителями региона", - ответили нашему изданию в информцентре правительства ТО.