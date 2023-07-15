Рынок платных услуг в Тюменской области вырос на 8,5 млрд рублей

По данным Тюменьстата, в Тюменской области зафиксирован рост оборота рынка платных услуг. В январе-мае общий чек составил 67 млрд 665,2 млн рублей — на 8,5 млрд больше, чем в тот же период прошлого года (59 млрд 116,5 млн рублей).

Важно отметить, что в январе-феврале жители оплатили услуги на сумму более 12,8 млрд рублей. Весной расходы были в районе 14 млрд рублей в месяц.

По динамике роста в Уральском федеральном округе Тюменская область на втором месте, лидирует Свердловская область. Минусовые индексы у Курганской области и ЯНАО, сообщает Росстат. Кроме того, достигнутый в нашем регионе показатель выше общероссийского.

За год в Тюменской области больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 38,3%). На 12,5% выросли цены на жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир. Более 10% к стоимости прибавили медицинские услуги (плюс 10,3%) и телекоммуникационные (10,7%), сообщает Вслух.ру.