Бизнесмены со всей страны смогут выиграть год бесплатной аренды на тюменском рынке "Михайловский"

Фото предоставлено организаторами конкурса

Всероссийское бизнес-соревнование "Михайловский – ключ к успеху" стартовало в Тюмени. К участию приглашаются бизнесмены из всех регионов, главным призом станет бесплатная аренда торговой площадки на первом этаже "Михайловского" сроком на один год.

Организатором конкурса выступил популярный рынок "Михайловский". Принять участие в нем могут производители и поставщики продукции на территории России, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны. Они получат возможность заявить о себе и презентовать свою продукцию широкой аудитории.

"Мы каждый год стараемся проводить крупное мероприятие для горожан, а в этом году решили организовать конкурс для предпринимателей – в том числе для тех, кто работает на площадке рынка "Михайловский". В этом заключается его уникальность: мы привлекаем предпринимателей, готовых и желающих представить свою продукцию, пройти все этапы и побороться за главный приз – годовую аренду площадки на первом этаже рынка. Это будет мощный толчок для предпринимателя, чтобы поднять и развить свое дело. При этом серьезных ограничений для участия нет: мы приглашаем подать заявки всех желающих от фермера, индивидуального предпринимателя, личного подсобного хозяйства до представителей фабрик. Продукция также может быть любой", – отметил Иван Михайлов.

Прием заявок идет полным ходом и продлится до конца августа. Документы принимаются на e-mail: marketing@rynok72.ru. Подробности и условия конкурса можно узнать на официальном сайте рынка "Михайловский", а также по телефону +7 (3452) 522–371.

В рамках конкурса для предпринимателей будет организована серия мероприятий – встречи, круглые столы, челленджи. Конкурсанты получат возможность презентовать себя и свою продукцию. Их будет оценивать жюри, а также потенциальные потребители, жители Тюменской области. Завершится конкурс в сентябре 2019 года масштабным мероприятием, в ходе которого будет объявлен победитель проекта "Михайловский – ключ к успеху".

Напомним, проект стартовал 27 апреля на торжественном мероприятии, которое состоялось на территории рынка "Михайловский". На открытии конкурса председатель оргкомитета, владелец рынка "Михайловский" Иван Михайлов продемонстрировал символический сертификат с главным призом, который достанется победителю.

Кроме того, для тюменцев и гостей города провели яркую шоу-программу, а все желающие смогли поучаствовать в захватывающей "Битве поваров".

Рынок “Михайловский” – это современный, продовольственный рынок, где представлен огромный ассортимент свежих продуктов, от фермерских хозяйств. Подбор поставщиков ведется тщательным образом, среди приоритетных задач рынка – предложить покупателю свежий, качественный товар. Высокое качество продукции за счет строгого соблюдения санитарных норм. Вся продукция, попадающая на прилавок, проходит проверку в независимой лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы. Является победителем конкурса “Торговля России 2018″ в номинации “Лучший розничный рынок”. Расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 55.