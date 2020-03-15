В Тюменской области вырос оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в Тюменской области по итогам 2019 года составил 402,1 млрд рублей, что на 5% выше показателя предыдущего года.

В Уральском федеральном округе регион занимает второе место по обороту розничной торговли на душу населения и шестое место в России. Как сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров, темпы роста розничной торговли в 2018-2019 годах превысили динамику аналогичных показателей в целом в РФ.

Почти половина от оборота розничной торговли приходится на продовольственные товары (47%). Это соответствует структуре оборота по стране (47,9%). 33,5% составляет оборот торговых сетей — местных и федеральных. Практически идентичный зафиксирован в федеральном округе и по России.

Для расширения сбыта продукции местных товаропроизводителей проводятся внутренние и выездные ярмарки. В регионе действует шесть рынков. В начале апреля запланировано открытие нового рынка современного формата "Алебашевский базар", где больше половины торговых мест будет отдано для реализации сельхозпродукции, пишет "Вслух.ру".