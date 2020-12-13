Рынок платных услуг в Тюменской области превысил прошлогодние показатели

Источник: ИА "Тюменская линия", автор фото: Сергей Елесин

Рынок платных услуг населению Тюменской области начинает выравниваться после ограничительных мер и по итогам 10 месяцев 2020 года превысил прошлогодние показатели.

По данным Тюменьстата, наиболее прибыльным в 2020 году назван первый квартал, когда общий оборот составил 24 млрд 735,7 млн рублей, то есть больше 5000 рублей на каждого жителя региона в месяц. В период ограничительных мер – апреле и мае – по объективным причинам зафиксированы самые низкие показатели: 5 млрд 033,1 млн и 5 млрд 598,5 млн рублей соответственно. В июне и июле он уже превышал 6,3 млрд рублей. В августе – октябре поднялся до 7,2 млрд – 7,46 млрд рублей в месяц.

В октябре 2020 года оборот платных услуг был на уровне 7 млрд 369,7 млн рублей, что даже немного выше, чем в аналогичном месяце 2019 года.

Кроме того, 10 месяцев оборот розничной торговли в регионе составил 339 млрд 232,5 млн рублей, то есть больше 22 тысяч рублей в месяц на жителя. А только за октябрь - 35 млрд 587,3 млн рублей. Для сравнения, год назад показатели равнялись 326 млрд 412,4 млн и 33 млрд 620,3 млн рублей соответственно. Самыми затратными в 2020 году были март, июль и август, когда оборот превышал 36 млрд рублей, пишет "Вслух.ру".