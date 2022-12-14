Тюменские депутаты предложили властям составить реестр городских СОНКО

Тюменские социально ориентированные некоммерческие организации получают поддержку на муниципальном уровне, в том числе могут воспользоваться субсидиями на осуществление своей деятельности. Вопрос о поддержке СОНКО заслушали на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению в Тюменской городской думе.

По данным администрации Тюмени, в 2021 году 32 социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе было предоставлено 16,9 млн рублей. В 2022 году поддержку получили 29 организаций, общая сумма субсидий превысила 17 млн рублей, из них 8,8 млн рублей направлены организациям для работы с детьми и молодежью, более 4 млн рублей – на защиту прав ветеранов и инвалидов. В следующем году сумма грантовой поддержки сохранится на прежнем уровне, однако изменится механизм предоставления - проекты нужно будет представлять на электронной площадке.

Депутаты обозначили проблему - оказалось, что не известно, сколько конкретно в городе на сегодня в городе работает именно социально ориентированных некоммерческих организаций, по словам чиновников, федеральное законодательство не требует вести такой учет.

"Некоммерческих организаций в городе около 1400, но сколько из них являются именно социально ориентированными – такой информации не ведет никто, таких реестров нет. Чтобы узнать, является ли организация таковой, нужно заглянуть в устав каждой", – отметил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых, отвечая на вопрос депутатов о численности СОНКО в городе.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук предложил составить соответствующий реестр, чтобы понимать, то может претендовать на поддержку, кто занимается такой работой и так далее.

Зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов отметил, что волонтерство активно развивается, тюменцы вносят большой вклад в это движение, и к добровольцам, социально ориентированным некоммерческим организациям нужно относиться самым внимательным образом. Он подержал идею составления реестра. "Мы должны для себя такой внутренний реестр формировать, чтобы понимать людей, СОНКО, которые сегодня такую детальность в городе ведут", - отметил Дмитрий Осипов, добавив, что информация поможет при последующем планировании грантовой помощи.

"СОНКО это больше волонтерско-добровольческая организация. Кто-то занимается детьми, кто – детьми с ОВЗ, кто-то – животными и так далее. Таких у нас в городе очень много", - отметил председатель постоянной комиссии по городскому и общественному самоуправлению Степан Киричук в беседе с журналистами и подчеркнул, что эти организации нужно поддерживать и оказывать им всестороннюю помощь и дальше.