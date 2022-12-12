Поддержку НКО, субботники, сбор и утилизацию мусора обсудят депутаты на комиссиях в Тюменской гордуме

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Заседания постоянных комиссий Тюменской городской думы пройдут с 13 по 15 ноября.

Вопрос об обращении с твердыми бытовыми отходами и их утилизации включен в проект повестки заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова, она состоится 13 декабря.

В это же день о мерах поддержки благотворительной и волонтерской деятельности в Тюмени пойдет речь на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, председателем которой является Степан Киричук.

Эффективность городских субботников и реализацию других социально значимых проектов, организованных в Тюмени, члены постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Екатерины Вешкурцевой оценят 14 декабря.

На заседаниях постоянных комиссий по экономическому развитию и бюджету под председательством Ивана Романчука (14 декабря) и по градостроительству и землепользованию под председательством Алексея Рагозина (15 декабря) народные избранники обсудят план работы на 2023 год.

Все заседания постоянных комиссий транслируются на сайте городской думы, там же можно детально ознакомиться с повестками заседаний.