Тюменская область – лидер УрФО по темпам ввода жилья

По темпам ввода жилья Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев – 156% к уровню аналогичного периода 2021 года, сообщается на сайте регионального правительства.

На очередном заседании регионального штаба по экономике замгубернатора Сергей Шустов отметил, что уже введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тыс. кв. м. Это больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор заявлял, что по итогам года строители могут сдать более 2 млн квадратов жилья.

В целом ситуация на строительном рынке области выглядит так:

Власти осуществляют постоянный контроль ввода в эксплуатацию домов, которые строятся с привлечением средств граждан. Особое внимание - объектам, которые строятся по старым правилам - без использования эскроу-счетов. Таких домов в Тюменской области 19 (200 000 кв. метров). Это 8,7% от общего количества строящихся домов.

Стоимость жилья не снижается, в среднем составляет 107,4 тыс. рублей за кв. м.

Во второй декаде ноября объем предложений на первичном рынке квартир вырос на 3,2% и составляет 11 700 квартир. В среднем по году, ежемесячное предложение по квартирам не снижается и составляет не менее 10 000 квартир.

Что касается ипотеки, на первичном рынке кредитов предоставлено на 5% больше, чем в прошлом месяце. Объем кредитования вырос на 23%. Средняя процентная ставка по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 0,67 процентных пункта и составляет 5,03%.