Руководителя сельхозпредприятия в Голышманово наказали за свалку останков КРС в лесу

Руководителя ООО "ПК "Молоко" в Голышмановском городском округе оштрафовали на 20 тысяч рублей за свалку трупов крупного рогатого скота в соседнем лесу.

Информация о выявленных нарушениях ветеринарного законодательства была опубликована в октябре, после этого прокуратура провела проверку соблюдения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в ООО "Производственная компания "Молоко" совместно со специалистами Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

"На прилегающей к ферме территории в лесном массиве на поверхности земли обнаружены останки крупного рогатого скота с учетными номерными бирками, что является нарушением Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, запрещающих их захоронение в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

Прокуратура района возбудила в отношении управляющей молочно-товарной фермы предприятия дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов)", - сообщает облпрокуратура.

В результате прокурорского вмешательства нарушения ветеринарного законодательства устранены – биологические отходы утилизированы в установленном законом порядке. Руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам привлек должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа 20 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.